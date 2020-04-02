"Спартак" за два месяца потеряет 1 млрд рублей

Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал сумму, которую клуб потеряет из-за остановки чемпионата. По его словам, выручка за один месяц составляет около 500 млн рублей.

"Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам", — заявил Федун в интервью РБК.

Ранее РФС сообщил, что приостанавливает все соревнования до 31 мая. Таким образом, потери "Спартака" за апрель и май составят около 1 млрд рублей.

Первого апреля красно-белые сообщили, что договорились с футболистами о снижении зарплаты на 40%. Изменения в контрактах на данный момент затрагивают только апрель.