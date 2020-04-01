УЕФА объявил об итогах видеоконференции по вопросу проведения остатка сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Участие в совещании приняли члены 55 ассоциаций, сообщает пресс-служба организации.
Во время конференции было принято несколько решений:
Таким образом УЕФА освободил даты в июне, чтобы дать возможность ассоциациям доиграть чемпионаты. Ранее СМИ сообщили, что союз разрешил лигам не завершать сезон в случае сложно ситуации с пандемией, но федерации должны предоставить список участников еврокубков.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.