Нурмагомедов не собирается лететь в США

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, заявил, что в команде чемпиона UFC не будут делать трагедии, если бой против Тони Фергюсона не состоится. По его словам, в мире сейчас есть более важные вещи.

"Бой можно провести и потом. Главное, чтобы люди были здоровы, а мы должны предостеречь их и строго выполнить карантин", — заявил Нурмагомедов в интервью "СЭ".

Также отец Хабиба прокомментировал информацию о том, что боец может вылететь в США на частном самолёте. Ранее сообщалось, что Росавиация не запрещает такие полёты.

"Нет, этот вариант не обсуждался", — заявил Абдулманап.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон

Поединок должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Глава UFC Дана Уайт не оставляет надежды организовать бой.

Если Хабиб и Тони не встретятся, то это будет пятая отмена поединка.