Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не собирается уходить в отставку со своего поста. Ранее в СМИ появилось открытое письмо ветеранов биатлона, специалистов и функционеров региональных федераций с критикой главы СБР и призывом освободить кресло руководителя.
Срок полномочий Драчёва истекает в 2022 году. По словам главы СБР, существующие проблемы он пытается решить в ходе своей работы.
"Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить", — приводит ТАСС слова главы СБР.
По словам Драчёва, открытое письмо будет рассмотрено на заседании правления СБР. Оно пройдёт 6 апреля в режиме видеоконференции.
"Ближайшее заседание правления СБР состоится 6 апреля. В связи с карантинными мерами, вероятнее всего, оно пройдет в формате видеоконференции. Опубликованное сегодня письмо ветеранов биатлона станет одной из тем обсуждения", — заявил Драчёв.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.