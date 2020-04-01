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Источник Правда.Ру

Драчёв отказался уйти в отставку с поста главы СБР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не собирается уходить в отставку со своего поста. Ранее в СМИ появилось открытое письмо ветеранов биатлона, специалистов и функционеров региональных федераций с критикой главы СБР и призывом освободить кресло руководителя.

Срок полномочий Драчёва истекает в 2022 году. По словам главы СБР, существующие проблемы он пытается решить в ходе своей работы.

"Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить", — приводит ТАСС слова главы СБР.

Письмо будет рассмотрено 6 апреля

По словам Драчёва, открытое письмо будет рассмотрено на заседании правления СБР. Оно пройдёт 6 апреля в режиме видеоконференции.

"Ближайшее заседание правления СБР состоится 6 апреля. В связи с карантинными мерами, вероятнее всего, оно пройдет в формате видеоконференции. Опубликованное сегодня письмо ветеранов биатлона станет одной из тем обсуждения", — заявил Драчёв.

Темы сбр биатлон владимир драчёв
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