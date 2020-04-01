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Депутат Свищев объяснил решение Приморья закрыть "Луч" и "Адмирал"

Спорт

Член комитета Госудумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищевв интервью "Правде.Ру" объяснил решение властей Приморья о прекращении финансирования профессиональных клубов. Ранее минспорта края сообщил о том, что в следующем сезоне футбольный "Луч" и хоккейный "Адмирал" лишатся профессионального статуса.

"Из бюджета уходят огромные деньги"

По его мнению, сложная ситуация с финансированием клубов ФНЛ и КХЛ возникла не сейчас. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ставил такой вопрос, когда возглавил регион в 2018 году.

"Дискуссии по поводу того, как финансировать или не финансировать профессиональные клубы из госбюджета и бюджетов разных уровней — муниципального, городского, федерального, регионального — уже давно идет. Конечно, согласитесь, допустим, кто-то любит хоккей, кто-то любит футбол, баскетбол, горные лыжи, керлинг. А деньги, которые идут на содержание футбольного клуба, поступают от налогоплательщика, который, может быть, не любит вообще спорт. Поэтому возникают вопросы. Это же не массовый спорт, не детско-юношеский спорт. Это профессиональный спорт. Поэтому дискуссии уже идут давно, уже не первый год. И Кожемяко недавно руководит Приморским регионом. Для него, конечно, этот вопрос изначально, когда он пришел к руководству, встал. Деньги огромные из бюджета уходят на содержание клубов", — заявил Свищев.

"Финансировать профессиональный спорт неоткуда"

По словам Свищева, в условиях пандемии коронавируса и карантина регионам неоткуда брать финансирование профессиональных клубов. Бюджетные средства в таком случае могут быть отданы на другие направления.

"Сейчас мы знаем с вами, что закрыты практически все учреждения малого, среднего бизнеса. Мы с вами на карантине, можно так сказать. И, конечно, финансировать профессиональный спорт неоткуда. Надо с пониманием отнестись к этому решению. Конечно, многие болельщики, в том числе спортсмены, будут несколько, это мягко сказано, расстроены. Потому что для кого-то, может быть, это смысл жизни, кто-то стремился попасть в команду как спортсмены, кто-то болеет всей душой за них. Однако же я знаю, что детские секции, детские клубы, детские подразделения, юниорские остаются под финансированием края области. Дети не останутся без финансирования. Вопрос идет именно о профессиональных клубах, профессионального спорта", — продолжил депутат Госдумы.

"У нас с вами как минимум два кризиса"

Свищев считает, что по примеру Приморского края могут поступить другие регионы. Депутат Госдумы заявил, что в нынешней ситуации в России не один, а два кризиса.

"Все зависит от финансовой ситуации. Мы с вами можем говорить все что угодно. Но если кризис затянется… У нас два кризиса с вами как минимум. Первый кризис — это то, что мы сейчас с вами находимся не на рабочих местах, на "удаленке". Второй — все большие финансовые специалисты говорят о том, что прогнозируют большой финансовый кризис после этого. Видите, что с нефтью творится? Это один из основных наших доходов. Поэтому, я думаю, что у нас после того, как мы выйдем из пандемии, следующий вопрос — нам надо еще побороть финансовый вирус. Поэтому нескоро, к сожалению, мы решим эти вопросы. Поэтому вполне возможно, что за решением Кожемяко последуют и другие решения", — заявил Свищев.

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