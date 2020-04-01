Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на открытое письмо биатлонного сообщества в адрес главы СБР Владимира Драчёва. Ранее был опубликован призыв к руководителю союза уйти в отставку.

По мнению Губерниева, письмо несвоевременное. Комментатор призвал сосредоточиться на "сидении дома".

Драчёв возглавил СБР в мае 2018 года. По мнению подписантов, во всех проблемах российского биатлона виноват он.

"Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона. В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам просто надо выжить! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают! Безотносительно фигуры Драчева. В стране и мире тяжелейшая ситуация, бушует вирус! Уважаемые ветераны и тренеры биатлона, сосредоточьтесь лучше на сидении дома! И не занимайтесь фигнёй. С глубоким уважением к вам", — написал Губерниев в Telegram.