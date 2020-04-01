Названа сумма, которую заплатил "Матч ТВ" за чемпионат Белоруссии

Телеканал "Матч ТВ" из-за приостановки футбольных чемпионатов в связи с пандемией коронавируса приобрёл права на трансляцию чемпионата Белоруссии. На ТВ было показано уже два тура соревнований.

По сведениям Betting Insider, полная стоимость контракта "Матч ТВ" с белорусской лигой составляет 210 тысяч долларов. Вместе с тем соглашение может быть выполнено не полностью в двух случаях:

при приостановке чемпионата Белоруссии из-за карантина;

по решению "Матч ТВ", если будут возобновлены другие чемпионаты.

Где показывают чемпионат Белоруссии

По примеру "Матч ТВ" поступили телеканалы в других странах: