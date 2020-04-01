Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
В Таджикистане создали 12 новых туристических маршрутов
Коронавирус диагностирован более чем у 100 тысяч испанцев
Бригада “черных лесорубов” пойдет под суд в Ивановской области
Депутат Свищев объяснил решение Приморья закрыть "Луч" и "Адмирал"
Ростуризм предложил отложить запуск электронной путевки
Жительницу Югры будут судить за распространение фейков о коронавирусе
Белорусские фанаты призвали не слушать Лукашенко и остановить чемпионат
Источник Правда.Ру

Названа сумма, которую заплатил "Матч ТВ" за чемпионат Белоруссии

Спорт » Командные виды » Футбол

Телеканал "Матч ТВ" из-за приостановки футбольных чемпионатов в связи с пандемией коронавируса приобрёл права на трансляцию чемпионата Белоруссии. На ТВ было показано уже два тура соревнований.

По сведениям Betting Insider, полная стоимость контракта "Матч ТВ" с белорусской лигой составляет 210 тысяч долларов. Вместе с тем соглашение может быть выполнено не полностью в двух случаях:

  • при приостановке чемпионата Белоруссии из-за карантина;
  • по решению "Матч ТВ", если будут возобновлены другие чемпионаты.

Где показывают чемпионат Белоруссии

По примеру "Матч ТВ" поступили телеканалы в других странах:

  • Украина;
  • Израиль;
  • Сербия;
  • Индия;
  • Болгария;
  • Литва;
  • Хорватия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Северная Македония;
  • Черногория;
  • Словения.
футбол матч тв чемпионат белоруссии по футболу
Последние материалы
Драчёв отказался уйти в отставку с поста главы СБР
В Таджикистане создали 12 новых туристических маршрутов
Коронавирус диагностирован более чем у 100 тысяч испанцев
Бригада “черных лесорубов” пойдет под суд в Ивановской области
Депутат Свищев объяснил решение Приморья закрыть "Луч" и "Адмирал"
День дурака 2020: медийный креатив в условиях пандемии
Ростуризм предложил отложить запуск электронной путевки
Жительницу Югры будут судить за распространение фейков о коронавирусе
Белорусские фанаты призвали не слушать Лукашенко и остановить чемпионат
Пенсии в России принесут на дом
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Василий Амирджанов День дурака 2020: медийный креатив в условиях пандемии Василий Амирджанов Юрий Носовский Искусственная матка: фантастика становится реальностью? Юрий Носовский Любовь Степушова "Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу Любовь Степушова
Комментарии
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Почему про "а мне надо" на время лучше забыть
Губерниев объяснил, почему Гараничев и Бабиков не включены в сборную
Первые жертвы коронавируса: "Луч" и "Адмирал" лишили финансирования
Подделка подписи Родченкова: что скрывает МОК?
Первые жертвы коронавируса: "Луч" и "Адмирал" лишили финансирования
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Поиски пропавшего пилота Су-27 прекращены в Черном море
Разведка США: Россия — сложная цель
Трамп не фантазировал - Россия направляет в США самолет с помощью
Жители Нью-Йорка специально заболевают коронавирусом
Почему Путин издевается над россиянами?
Рэпера Гуфа обвиняют в жестоком обращении с животными
Жителей Москвы будут контролировать по QR-кодам - комментарий эксперта
Ученые: Доноры крови живут дольше
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Волочкова вышла на снег в одном купальнике
Гордон: Лещенко не накажут за несоблюдение карантина
Проблемы с онлайн-доставкой продуктов в Москве - комментарий эксперта
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ