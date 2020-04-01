Телеканал "Матч ТВ" из-за приостановки футбольных чемпионатов в связи с пандемией коронавируса приобрёл права на трансляцию чемпионата Белоруссии. На ТВ было показано уже два тура соревнований.
По сведениям Betting Insider, полная стоимость контракта "Матч ТВ" с белорусской лигой составляет 210 тысяч долларов. Вместе с тем соглашение может быть выполнено не полностью в двух случаях:
По примеру "Матч ТВ" поступили телеканалы в других странах:
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.