Шведская биатлонитка Нильссон рассказала о встрече с медведем в лесу

Шведская спортсменка Стина Нильссон рассказала о своей тренировке в лесу. 26-летняя лыжница, которая недавно объявила о переходе в биатлон, встретила во время занятий дикого медведя.

"Я сегодня видела медведя! Это настоящее безумие! К сожалению, моей маленькой винтовки не было со мной. Хотя, пожалуй, я все равно бы промахнулась. Вернуться и сделать это фото было рискованно!" — написала Нильссон в Instagram.

Стина Нильссон

Шведка провела девять сезонов в лыжных гонках, завоевав олимпийское золото.