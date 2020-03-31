Шведская спортсменка Стина Нильссон рассказала о своей тренировке в лесу. 26-летняя лыжница, которая недавно объявила о переходе в биатлон, встретила во время занятий дикого медведя.
"Я сегодня видела медведя! Это настоящее безумие! К сожалению, моей маленькой винтовки не было со мной. Хотя, пожалуй, я все равно бы промахнулась. Вернуться и сделать это фото было рискованно!" — написала Нильссон в Instagram.
Шведка провела девять сезонов в лыжных гонках, завоевав олимпийское золото.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.