Конфликт между комментатором Дмитрием Губерниевым и трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой продолжается. После серии обмена "мнениями" по поводу карантина из-за пандемии коронавируса в России журналист назвал бывшую биатлонистку "абсолютной пустышкой".

Губерниев оставил запись в Telegram, в тексте которой намекнул на то, что Резцова использовала допинг во время своей карьеры.

"Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это даёт ему пожизненное право нести всякую чепуху? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото всё липовое, на допинге! Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т. д.! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты, закапывают сами себя!" — написал Губерниев.