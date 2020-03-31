"Ювентус" планирует продажу португальского нападающего Криштиану Роналду. В клубе из-за финансового кризиса даже согласны предоставить скидку потенциальному покупателю, сообщает Il Messaggero.
Клуб из Турина вследствие пандемии коронавируса потерял почти все источники доходов и не может платить футболистам зарплату по контракту. Если ситуация не изменится, клубу грозит банкротство. Роналду зарабатывает около 31 млн евро в год и является первым кандидатом на продажу.
"Ювентус" готов рассмотреть предложения в размере 70 млн евро, но в клубе не уверены, что смогут продать футболиста даже за такую сумму. В 2018 году "Юве" приобрёл Роналду у "Реала" за 100 млн.
Рассматривается вариант, при котором Роналду завершит сезон в "Ювентусе", а переговоры о продаже начнутся после открытия трансферного окна, которое может быть перенесено. Контракт португальца с итальянской командой подписан до 30 июня 2022 года.
Роналду провёл в составе "Ювентуса" 81 матч, в которых забил 57 голов. Ранее он выступал за:
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