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Источник Правда.Ру

"Ювентус" планирует продать Роналду, чтобы избежать банкротства

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ювентус" планирует продажу португальского нападающего Криштиану Роналду. В клубе из-за финансового кризиса даже согласны предоставить скидку потенциальному покупателю, сообщает Il Messaggero.

Клуб из Турина вследствие пандемии коронавируса потерял почти все источники доходов и не может платить футболистам зарплату по контракту. Если ситуация не изменится, клубу грозит банкротство. Роналду зарабатывает около 31 млн евро в год и является первым кандидатом на продажу.

"Ювентус" готов рассмотреть предложения в размере 70 млн евро, но в клубе не уверены, что смогут продать футболиста даже за такую сумму. В 2018 году "Юве" приобрёл Роналду у "Реала" за 100 млн.

Рассматривается вариант, при котором Роналду завершит сезон в "Ювентусе", а переговоры о продаже начнутся после открытия трансферного окна, которое может быть перенесено. Контракт португальца с итальянской командой подписан до 30 июня 2022 года.

Карьера Роналду

Роналду провёл в составе "Ювентуса" 81 матч, в которых забил 57 голов. Ранее он выступал за:

  • "Реал" — 486 матчей, 475 голов;
  • "Манчестер Юнайтед" — 307 матчей, 130 голов;
  • "Спортинг" — 58 матчей, 10 голов.
Темы футбол трансферы фк ювентус коронавирус криштиану роналду
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