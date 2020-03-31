"Аякс" сообщил семье футболиста Абдельхака Нури о том, что разрывает контракт. Игрок не выступал за клуб с июля 2017 года, когда перенёс сердечный приступ, но клуб продолжал выплачивать ему зарплату.
Нури недавно вышел из комы, в которой провёл около 2,5 лет. Ранее врачи заявляли о "необратимых повреждениях мозга" футболиста. Сейчас Абдельхак может сидеть в инвалидном кресле, есть, спать и проявлять эмоции.
По сведениям De Telegraaf, действия клуба связаны с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Амстердамцы не получают доходов после остановки чемпионата и вынуждены урезать расходы.
Контракт Нури с "Аяксом" был рассчитан до конца июня 2020 года. Клуб выплатит семье футболиста компенсацию и будет помогать с лечением.
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