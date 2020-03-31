Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что нашёл невесту. Ранее спортсмен в Instagram объявил о поиске любимой девушки.
По словам Емельяненко, его слова о поисках невесты вызвали бум в Instagram. Боец призвал девушек больше не писать ему.
"Девушки, милые дамы! Не думал, что я такой востребованный гражданин в вашем обществе. Всё, хватит мне писать в директ, я нашёл себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы", — заявил Емельяненко в ролике, опубликованном в Instagram.
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Я нашёл себе невесту! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma
Александр был дважды женат, но оба брака распались.
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