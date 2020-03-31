L'Equipe назвал Месси каталонским Че Геварой

Французское спортивное издание L'Equipe сегодня вышло с изображением футболиста "Барселоны" Лионеля Месси на первой странице. Аргентинец представлен в образе революционера Че Гевары.

Фотоколлаж сделан после того, как Месси объявил об отказе футболистов "Барселоны" от 70% зарплаты на время пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что не все игроки каталонской команды согласились на сокращение зарплаты.

По мнению L'Equipe, именно капитан команды оказал решающее влияние на остальных футболистов. Теперь "Барселона" может пережить кризис, а также оплатить зарплату своего персонала на время простоя.

Эрнесто Че Гевара

Че Гевара — аргентинский революционер. Вдохновитель и руководитель кубинской революции 1956-1958 года.

После прихода к власти Фиделя Кастро был президентом Национального банка Кубы и Министром промышленности Кубы.

Позже участвовал в революционных событиях в Конго и Боливии.