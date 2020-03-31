Глушаков рассказал о предложении Месси играть за "Барселону"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о встрече с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси в ноябре 2017 года. Футболисты вышли на поле "Лужников" в товарищеском матче сборных России и Аргентины.

Российская сборная уступила со счётом 0:1, а Глушаков и Месси обменялись футболками после игры.

"Футболка Месси лежит у меня дома, в укромном месте, ждет своего часа", — заявил Глушаков в интервью "Чемпионату".

Также экс-игрок "Спартака" сообщил, о чём говорил с Месси.

"Что он сказал? Сказал: "Приходи к нам. Нам не хватает такого футболиста", — рассказал Глушаков.

Денис Глушаков

33-летний Глушаков выступал только за российские клубы:

"Ника" (Москва) — 13 матчей;

СКА (Ростов-на-Дону) — 16;

"Звезда" (Иркутск) — 35;

"Локомотив" (Москва) — 161;

"Спартак" (Москва) — 173;

"Ахмат" (Грозный) — 15.

В сборной России с марта 2011 по март 2018 года провёл 57 игр. В состав на чемпионат мира-2018 не попал.