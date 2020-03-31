Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о встрече с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси в ноябре 2017 года. Футболисты вышли на поле "Лужников" в товарищеском матче сборных России и Аргентины.
Российская сборная уступила со счётом 0:1, а Глушаков и Месси обменялись футболками после игры.
"Футболка Месси лежит у меня дома, в укромном месте, ждет своего часа", — заявил Глушаков в интервью "Чемпионату".
Также экс-игрок "Спартака" сообщил, о чём говорил с Месси.
"Что он сказал? Сказал: "Приходи к нам. Нам не хватает такого футболиста", — рассказал Глушаков.
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Месси, Ди Мария, Агуэро, Маскерано. Игроки сб. Аргентины, с которой мы сыграли последний матч на стадионе в "Лужниках". Коутиньо, Фирмино, Виллиан, Марсело. Игроки сб. Бразилии, с которыми состоится следующий матч в "Лужниках" 23 марта. Ну а ровно через 100 дней — открытие Чемпионата мира! Нас ждут Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир, ну и конечно же, Усама Хавсави. А вы ждете эту игру?! #100Дней #СаудовскаяАравия #Россия #ЧемпионатМира#чм2018 #посол #ростовскаяобласть #футбол #сборнаяроссии #матчи #праздник #болельщики #ждут #football #repost #сборнаяроссиипофутболу #welcome #2018#группа #саудовскаяаравия #Уругвай#египет #ambassador #rostov #fifa
33-летний Глушаков выступал только за российские клубы:
В сборной России с марта 2011 по март 2018 года провёл 57 игр. В состав на чемпионат мира-2018 не попал.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.