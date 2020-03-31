Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Глушаков рассказал о предложении Месси играть за "Барселону"

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о встрече с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси в ноябре 2017 года. Футболисты вышли на поле "Лужников" в товарищеском матче сборных России и Аргентины.

Российская сборная уступила со счётом 0:1, а Глушаков и Месси обменялись футболками после игры.

"Футболка Месси лежит у меня дома, в укромном месте, ждет своего часа", — заявил Глушаков в интервью "Чемпионату".

Также экс-игрок "Спартака" сообщил, о чём говорил с Месси.

"Что он сказал? Сказал: "Приходи к нам. Нам не хватает такого футболиста", — рассказал Глушаков.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месси, Ди Мария, Агуэро, Маскерано. Игроки сб. Аргентины, с которой мы сыграли последний матч на стадионе в "Лужниках". Коутиньо, Фирмино, Виллиан, Марсело. Игроки сб. Бразилии, с которыми состоится следующий матч в "Лужниках" 23 марта. Ну а ровно через 100 дней — открытие Чемпионата мира! Нас ждут Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир, ну и конечно же, Усама Хавсави. А вы ждете эту игру?! #100Дней #СаудовскаяАравия #Россия #ЧемпионатМира#чм2018 #посол #ростовскаяобласть #футбол #сборнаяроссии #матчи #праздник #болельщики #ждут #football #repost #сборнаяроссиипофутболу #welcome #2018#группа #саудовскаяаравия #Уругвай#египет #ambassador #rostov #fifa

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)6 Мар 2018 в 5:54 PST

Денис Глушаков

33-летний Глушаков выступал только за российские клубы:

  • "Ника" (Москва) — 13 матчей;
  • СКА (Ростов-на-Дону) — 16;
  • "Звезда" (Иркутск) — 35;
  • "Локомотив" (Москва) — 161;
  • "Спартак" (Москва) — 173;
  • "Ахмат" (Грозный) — 15.

В сборной России с марта 2011 по март 2018 года провёл 57 игр. В состав на чемпионат мира-2018 не попал.

Темы футбол фк спратак фк барселона лионель месси денис глушаков сборная россии по футболу
Новости Все >
Госдума одобрила налог на проценты по вкладам
Британец убил жену из-за карантина
Горнолыжные курорты Кавказа заявили о досрочном закрытии сезона
Закон об уголовном наказании за нарушение карантина рассмотрен ГД
L'Equipe назвал Месси каталонским Че Геварой
Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях
Жителей Москвы временно освободили от взносов за капремонт
Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом
Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом
NASA нанесет удар по астероиду, летящему к Земле
Последние материалы
Госдума одобрила налог на проценты по вкладам
Британец убил жену из-за карантина
Горнолыжные курорты Кавказа заявили о досрочном закрытии сезона
Закон об уголовном наказании за нарушение карантина рассмотрен ГД
L'Equipe назвал Месси каталонским Че Геварой
Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях
Постельные тайны. Что есть норма?
Жителей Москвы временно освободили от взносов за капремонт
Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом
Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом
Популярное
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%

В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.

Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Шоу-бизнес
Игорь Крутой обрушился с критикой на Ксению Собчак
Кирилл Горшенин Вирус Зика: Все, что вы хотели знать, но боялись спросить Кирилл Горшенин Василий Амирджанов COVID-19 vs Россия: в ожидании пика пандемии Василий Амирджанов Любовь Степушова "Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу Любовь Степушова
Комментарии
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Глушаков рассказал о предложении Месси играть за "Барселону"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
Главные СМИ России - против президента?
Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией
Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось сохранить брак
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Путин призвал изменить порядок обслуживания покупателей в магазинах
Путин поручил обследовать на коронавирус больше людей
Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ