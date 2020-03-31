Апрельские сборы российских биатлонистов отменены

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что сборы биатлонистов в апреле отменены по всей стране. Ранее Минспорт закрыл все спортивные базы до особого распоряжения в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Драчёва, биатлонисты перешли на самоподготовку. Тренерам остаётся надеяться на высокую самодисциплину спортсменов.

"Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы. Пока сложно сказать, когда это будет, мы бы и сейчас провели сбор, но так как нет возможности, спортсмены находятся дома", — приводит ТАСС слова Драчёва.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что тренерский штаб мужской команды определил круг кандидатов в сборную России на следующий сезон. В список не вошли опытные участники гонок Кубка мира: