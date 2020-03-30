УЕФА 1 апреля решит, что делать с недоигранным сезоном

УЕФА объявил о проведении совещания по поводу плана действий на окончание сезона-2019/20. Видеоконференция с участием всех 55 европейских ассоциаций состоится 1 апреля.

На заседании будут рассмотрены предложения двух рабочих групп по тому, как завершить недоигранный из-за пандемии коронавируса сезон. Также функционеры обсудят ситуацию с контрактами футболистов и трансферами.

"УЕФА пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций 1 апреля принять участие в видеоконференции. Европейский футбольный союз хочет ознакомить их с результатами деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад, и обсудить предложенные варианты переноса матчей. Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, обсуждению текущего положения с ФИФА и тому, как обстоят дела с контрактами футболистов и трансферной системой в европейском футболе", - говорится в сообщении УЕФА.

Остановка футбола из-за COVID-19

Большинство европейских чемпионатов были приостановлены в начале марта. Также УЕФА принял решение остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также перенести Евро-2020 на 2021 год.

Чемпионат России по футболу был остановлен одним из последних - 17 марта. На данный момент официально РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Сегодня московский ЦСКА объявил о том, что отправил футболистов в отпуск до 1 мая. Ожидается, что чемпионат возобновится 16 мая, если позволит ситуация с пандемией коронавируса.