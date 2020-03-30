Пресс-секретарь 235-го гарнизонного военного суда Мария Жильцова сообщила об изменении меры пресечения для боксёра Георгия Кушиташвили. Он проходит по делу о хранении наркотиков и причинении вреда росгвардейцу.
Кушиташвили отпущен под домашний арест. До сегодняшнего дня он находился в СИЗО.
"Сегодня изменили меру пресечения на домашний арест, срок установлен до 1 мая", — сказала Жильцова в комментарии для РИА "Новости".
Инцидент с Кушиташвили произошёл 2 февраля. Боксёр был задержан вместе с другом Овиком Оганесяном. При задержании у него нашли кокаин в количестве 0,61 г. Спортсмен оказал сопротивление и сломал нос росгвардейцу.
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