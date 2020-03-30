Пресс-секретарь 235-го гарнизонного военного суда Мария Жильцова сообщила об изменении меры пресечения для боксёра Георгия Кушиташвили. Он проходит по делу о хранении наркотиков и причинении вреда росгвардейцу.

Кушиташвили отпущен под домашний арест. До сегодняшнего дня он находился в СИЗО.