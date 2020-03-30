Спортивный журналист Георгий Кудинов, который проживает в Италии, объяснил, почему на Апеннинах возникла сложная ситуация с пандемией коронавируса COVID-19. Россиянин сам заразился инфекцией и сейчас находится в инфекционной больнице в Милане.
По словам Кудинова, система здравоохранения в Италии оказалась не готова к такой эпидемии.
"В первое время никто не знал, как себя вести, возникали сложности с изоляцией инфекционных больных от остальных. При этом многие медики до сих пор не имеют эффективной самозащиты. Сначала вирус гулял везде, потом попал в больницы, и это рвануло.
Государство не давало четких инструкций, что нужно делать. Каждый спасался, как мог. Пока не появилось каких-то координированных действий, умерло много стариков. Новые летальные исходы — это все следствие того пропущенного первого удара", — заявил Кудинов в интервью "Спорт-Экспрессу".
Также Кудинов отметил, что сейчас любой госпиталь на севере Италии — рассадник коронавируса. По его словам, шанс заразиться в госпитале намного выше, чем в других местах.
"На сегодняшний день все клиники на севере Италии — рассадники болезни. Даже если ты окажешься здоровым и тест на коронавирус будет отрицательным, оттуда можешь выйти уже зараженным. Это не шутки. Больницы брошены на произвол судьбы. Огромное количество инфицированных и дикая смертность — все оттуда.
Это как реактор. Рвануло именно в больницах. Там не хватает фильтров для отделения зараженных от тех, кто не инфицирован. Каждый второй медик или санитар — носитель коронавируса. Только им не дают делать тесты", — рассказал Кудинов.
Видимо, понимают, что если пробы окажутся положительными, то работать станет некому. Это реально страшно. Все очень похоже на какое-то военное положение.
Италия является лидером в мире по количеству смертельных исходов. На данный момент статистика распространения COVID-19 на Апеннинах такова:
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.