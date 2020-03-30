Журналист Кудинов объяснил высокую смертность в Италии от COVID-19

Спортивный журналист Георгий Кудинов, который проживает в Италии, объяснил, почему на Апеннинах возникла сложная ситуация с пандемией коронавируса COVID-19. Россиянин сам заразился инфекцией и сейчас находится в инфекционной больнице в Милане.

"Государство не дало инструкций, что нужно делать"

По словам Кудинова, система здравоохранения в Италии оказалась не готова к такой эпидемии.

"В первое время никто не знал, как себя вести, возникали сложности с изоляцией инфекционных больных от остальных. При этом многие медики до сих пор не имеют эффективной самозащиты. Сначала вирус гулял везде, потом попал в больницы, и это рвануло. Государство не давало четких инструкций, что нужно делать. Каждый спасался, как мог. Пока не появилось каких-то координированных действий, умерло много стариков. Новые летальные исходы — это все следствие того пропущенного первого удара", — заявил Кудинов в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Больницы — рассадники коронавируса"

Также Кудинов отметил, что сейчас любой госпиталь на севере Италии — рассадник коронавируса. По его словам, шанс заразиться в госпитале намного выше, чем в других местах.

"На сегодняшний день все клиники на севере Италии — рассадники болезни. Даже если ты окажешься здоровым и тест на коронавирус будет отрицательным, оттуда можешь выйти уже зараженным. Это не шутки. Больницы брошены на произвол судьбы. Огромное количество инфицированных и дикая смертность — все оттуда. Это как реактор. Рвануло именно в больницах. Там не хватает фильтров для отделения зараженных от тех, кто не инфицирован. Каждый второй медик или санитар — носитель коронавируса. Только им не дают делать тесты", — рассказал Кудинов.

Видимо, понимают, что если пробы окажутся положительными, то работать станет некому. Это реально страшно. Все очень похоже на какое-то военное положение.

Коронавирус в Италии

Италия является лидером в мире по количеству смертельных исходов. На данный момент статистика распространения COVID-19 на Апеннинах такова: