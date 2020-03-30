Тренеры сборной России по биатлону назвали основу на следующий сезон

В распоряжении Sports.ru оказался отчёт тренерского штаба сборной России по биатлону по итогам прошедшего сезона. В нём указаны ошибки и достижения спортсменов, а также планы на сезон-2020/21.

По мнению тренерского штаба Сергея Белозёрова, для целенаправленной подготовки к сезону должны быть допущеы восемь биатлонистов:

Александр Логинов;

Матвей Елисеев;

Эдуард Латыпов;

Никита Поршнев;

Саид Халили;

Семён Сучилов;

Кирилл Стрельцов;

Пётр Пащенко.

Резервный состав должен состоять из четырёх человек:

Василий Томшин;

Дмитрий Иванов;

Андрей Вьюхин;

Даниил Серохвостов.

Отметим, в составе нет нескольких участников и призёров гонок Кубка мира - Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Антона Бабикова и Максима Цветкова.

Медальные планы на Олимпиаду-2022

Кроме того, в отчёте указано мнение тренеров по поводу возможного выступления мужской команды на Олимпиаде-2020. По мнению штаба Белозёрова, рассчитывать можно на четырёх спортсменов: