В распоряжении Sports.ru оказался отчёт тренерского штаба сборной России по биатлону по итогам прошедшего сезона. В нём указаны ошибки и достижения спортсменов, а также планы на сезон-2020/21.
По мнению тренерского штаба Сергея Белозёрова, для целенаправленной подготовки к сезону должны быть допущеы восемь биатлонистов:
Резервный состав должен состоять из четырёх человек:
Отметим, в составе нет нескольких участников и призёров гонок Кубка мира - Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Антона Бабикова и Максима Цветкова.
Кроме того, в отчёте указано мнение тренеров по поводу возможного выступления мужской команды на Олимпиаде-2020. По мнению штаба Белозёрова, рассчитывать можно на четырёх спортсменов:
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