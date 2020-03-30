ЦСКА ушёл в отпуск на весь апрель. Чемпионат стартует не раньше 16 мая
ЦСКА отправил футболистов в отпуск до 1 мая. В этот день команда планирует начать подготовку к возобновлению сезона, сообщает "СЭ".
Чемпионат РПЛ при этом не будет возобновлён раньше 16 мая. Существует вариант, при котором сезон будет доигран в июне.
Чемпионат России по футболу
РПЛ была остановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. Клубам необходимо доиграть восемь туров, а также матчи полуфинала и финал Кубка России. После остановки чемпионата турнирная таблица выглядит следующим образом:
- "Зенит" — 50 очков;
- "Краснодар" — 41;
- "Локомотив" — 41;
- "Ростов" — 38;
- ЦСКА — 36;
- "Динамо" — 30;
- "Арсенал" — 28;
- "Спартак" — 28;
- "Уфа" — 27;
- "Урал" — 25;
- "Тамбов" — 25;
- "Сочи" — 24;
- "Оренбург" — 23;
- "Рубин" — 23;
- "Крылья Советов" — 22;
- "Ахмат" — 20.
- Чемпион и серебряный призёр получают право выступления в Лиге чемпионов, бронзовый — в квалификации турнира.
- В групповой этап Лиги Европы выйдет победитель Кубка или 4-я команда РПЛ. В квалификации сыграют 4-я и 5-я команды РПЛ (или 5-я и 6-я).
- 13-я и 14-я команды должны сыграть стыковые матчи за право остаться в РПЛ против 3-й и 4-й команд ФНЛ.
- 15-я и 16-я команды вылетают в ФНЛ.