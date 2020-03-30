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Источник Правда.Ру

ЦСКА ушёл в отпуск на весь апрель. Чемпионат стартует не раньше 16 мая

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА отправил футболистов в отпуск до 1 мая. В этот день команда планирует начать подготовку к возобновлению сезона, сообщает "СЭ".

Чемпионат РПЛ при этом не будет возобновлён раньше 16 мая. Существует вариант, при котором сезон будет доигран в июне.

Чемпионат России по футболу

РПЛ была остановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. Клубам необходимо доиграть восемь туров, а также матчи полуфинала и финал Кубка России. После остановки чемпионата турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. "Зенит" — 50 очков;
  2. "Краснодар" — 41;
  3. "Локомотив" — 41;
  4. "Ростов" — 38;
  5. ЦСКА — 36;
  6. "Динамо" — 30;
  7. "Арсенал" — 28;
  8. "Спартак" — 28;
  9. "Уфа" — 27;
  10. "Урал" — 25;
  11. "Тамбов" — 25;
  12. "Сочи" — 24;
  13. "Оренбург" — 23;
  14. "Рубин" — 23;
  15. "Крылья Советов" — 22;
  16. "Ахмат" — 20.
  • Чемпион и серебряный призёр получают право выступления в Лиге чемпионов, бронзовый — в квалификации турнира.
  • В групповой этап Лиги Европы выйдет победитель Кубка или 4-я команда РПЛ. В квалификации сыграют 4-я и 5-я команды РПЛ (или 5-я и 6-я).
  • 13-я и 14-я команды должны сыграть стыковые матчи за право остаться в РПЛ против 3-й и 4-й команд ФНЛ.
  • 15-я и 16-я команды вылетают в ФНЛ.
Темы футбол фк цска коронавирус чемпионат россии по футболу
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