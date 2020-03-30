ЦСКА ушёл в отпуск на весь апрель. Чемпионат стартует не раньше 16 мая

ЦСКА отправил футболистов в отпуск до 1 мая. В этот день команда планирует начать подготовку к возобновлению сезона, сообщает "СЭ".

Чемпионат РПЛ при этом не будет возобновлён раньше 16 мая. Существует вариант, при котором сезон будет доигран в июне.

Чемпионат России по футболу

РПЛ была остановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. Клубам необходимо доиграть восемь туров, а также матчи полуфинала и финал Кубка России. После остановки чемпионата турнирная таблица выглядит следующим образом:

"Зенит" — 50 очков; "Краснодар" — 41; "Локомотив" — 41; "Ростов" — 38; ЦСКА — 36; "Динамо" — 30; "Арсенал" — 28; "Спартак" — 28; "Уфа" — 27; "Урал" — 25; "Тамбов" — 25; "Сочи" — 24; "Оренбург" — 23; "Рубин" — 23; "Крылья Советов" — 22; "Ахмат" — 20.