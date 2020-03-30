Месси объявил об отказе футболистов "Барселоны" от части зарплаты

Футболист "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Instagram обращение к болельщикам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Капитан команды объявил о том, что игроки отказались от 70% зарплаты до тех пор, пока не завершится кризис из-за эпидемии. Кроме того, футболисты переведут деньги другим работникам клуба, чтобы не допустить сокращения штата.

Чемпионат Испании по футболу остановлен на неопределённое время. Ожидается, что турнир возобновится не раньше июля, но может быть принято решение завершить сезон досрочно.

На данный момент статистика коронавируса в Испании:

85 195 случаев заражения;

16 780 выздоровлений;

7 340 летальных исходов.

Зарплата футболистов "Барселоны"

В январе в Сеть попала информация о недельном размере зарплат футболистов "Барселоны". Лидеры по заработкам — Лионель Месси, Луис Суарес и Френки де Йонг.

Лионель Месси - 1 244 000 фунтов стерлингов.

- 1 244 000 фунтов стерлингов. Луис Суарес - ​​405 000.

- ​​405 000. Френки де Йонг - 360 000.

- 360 000. Антуан Гризманн - 346 000.

- 346 000. Серхио Бускетс - 260 000.

- 260 000. Иван Ракитич - 230 000.

- 230 000. Жерар Пике - 220 000.

- 220 000. Самуэль Умтити - 210 000.

- 210 000. Усман Дембеле - 210 000.

- 210 000. Сержи Роберто - 170 000.

- 170 000. Артуро Видаль - 155 000.

- 155 000. Жорди Альба - 150 000.

- 150 000. Марк-Андре тер Штеген - 90 000.

- 90 000. Артур Мело - 85 000.

- 85 000. Нельсон Семедо - 60 000.

- 60 000. Клемент Ленглет - 45 000.

- 45 000. Ансу Фати - 17 138.