Футболист "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Instagram обращение к болельщикам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Капитан команды объявил о том, что игроки отказались от 70% зарплаты до тех пор, пока не завершится кризис из-за эпидемии. Кроме того, футболисты переведут деньги другим работникам клуба, чтобы не допустить сокращения штата.
Чемпионат Испании по футболу остановлен на неопределённое время. Ожидается, что турнир возобновится не раньше июля, но может быть принято решение завершить сезон досрочно.
На данный момент статистика коронавируса в Испании:
В январе в Сеть попала информация о недельном размере зарплат футболистов "Барселоны". Лидеры по заработкам — Лионель Месси, Луис Суарес и Френки де Йонг.
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