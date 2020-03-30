Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Анастасия Халиуллина сдала положительный тест на коронавирус. Сейчас она вместе с мамой Екатериной, первым тренером Александра Логинова, находится в стационаре больницы в Саратове.
"Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома", — заявил Драчёв в интервью РИА "Новости".
Халиуллина в этом сезоне выступала в юниорском Кубке IBU.
Также в этом сезоне на счету спортсменки золото в индивидуальной гонке юниорского ЧМ в Ленцерхайде и серебро в эстафете.
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