Биатлонистка Халиуллина попала в больницу с коронавирусом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Анастасия Халиуллина сдала положительный тест на коронавирус. Сейчас она вместе с мамой Екатериной, первым тренером Александра Логинова, находится в стационаре больницы в Саратове.

"Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома", — заявил Драчёв в интервью РИА "Новости".

Анастасия Халиуллина

Халиуллина в этом сезоне выступала в юниорском Кубке IBU.

6 и 7 марта 21-летняя биатлонистка выступала на этапе в немецком Арбере .

. 11 и 12 марта Халиуллина выходила на старт юниорского чемпионата Европы в австрийском Хохфильцене.

Также в этом сезоне на счету спортсменки золото в индивидуальной гонке юниорского ЧМ в Ленцерхайде и серебро в эстафете.