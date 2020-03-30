Уимблдонский турнир не состоится в 2020 году. Официальное объявление будет сделано 1 апреля. Об этом сообщил Дирк Хордорф, вице-президент Федерации тенниса Германии.
Травяной турнир "Большого шлема" должен был состояться с 29 июня по 12 июля. Из-за пандемии коронавируса ранее ATP и WTA приостановили сезон до 7 июня. Скорее всего, пауза в соревнованиях продлится еще на несколько месяцев.
"Отмена — это единственное решение, в котором есть смысл. Есть возможность сыграть позже на грунте, но невозможно играть травяные турниры в октябре, нельзя играть на траве, когда она сырая", — приводит слова Хордорфа Ubitennis.
Эта отмена станет первой с 1945 года. Тогда турнир был отменён из-за того, что город подвергся бомбардировкам и был разрушен.
На территорию теннисного клуба упали 16 бомб, были разрушены корты. В 1946 году турнир возобновили несмотря на то, что Центральный корт до сих пор не был восстановлен.
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