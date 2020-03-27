Бой турнира UFC с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона не может быть перенесен на более поздний срок из-за Рамадана. В этом году священный для мусульман месяц пройдёт с 23 апреля по 23 мая.
Хабиб сообщил, что не проводит бои в Рамадан или после его. Поэтому глава организации Дана Уайт продолжает настаивать на проведении поединка 18 апреля, но пока не нашёл место для мероприятия. Из-за пандемии коронавируса бой перенесен из Нью-Йорка.
"Я знаю свое тело и как оно себя ведет. Поэтому я не дерусь во время Рамадана и сразу после... Нужно минимум 45 дней на восстановление. Мы соревнуемся на очень высоком уровне. Поэтому надо учитывать все", - приводит ESPN слова Нурмагомедова.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.