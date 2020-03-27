UFC не может перенести бой Нурмагомедов - Фергюсон из-за Рамадана

Бой турнира UFC с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона не может быть перенесен на более поздний срок из-за Рамадана. В этом году священный для мусульман месяц пройдёт с 23 апреля по 23 мая.

Хабиб сообщил, что не проводит бои в Рамадан или после его. Поэтому глава организации Дана Уайт продолжает настаивать на проведении поединка 18 апреля, но пока не нашёл место для мероприятия. Из-за пандемии коронавируса бой перенесен из Нью-Йорка.