Футболист "Сочи" призвал не приезжать в город во время карантина

Футболист "Сочи" Кристиан Нобоа призвал россиян остаться дома на время выходных на следующей неделе. Эквадорец написал в Instagram, чтобы в город не приезжали:

"Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи", — написал Нобоа.

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи наблюдается всплеск бронирования отелей на даты с 28 марта по 5 апреля. Руководству региона пришлось закрыть бронирование отелей и сами места отдыха.