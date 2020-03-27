Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника. Всё из-за того, что у Льва Лещенко, который присутствовал на мероприятии, нашли коронавирус COVID-19.

"В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - написала Собчак в своём Telegram.

Известный певец и болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко был доставлен в больницу в Коммунарке с воспалением лёгких. Сегодня стало известно, что результаты теста на коронавирус дали положительный результат.

Лещенко находился в реанимации, но сейчас его состояние улучшилось.