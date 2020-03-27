Теннисист Новак Джокович пожертвовал Сербии 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса. На эти средства будут приобретены аппараты ИВЛ и прочее медицинское оборудование.
"Новак и Елена Джокович передали в дар 1 млн евро для приобретения аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования", — сообщают сербские телеканалы.
Ранее бывшая первая ракетка мира Ана Иванович закупила 35 аппаратов ИВЛ для сербских больниц.
По последним данным, в Сербии зафиксировано 457 случаев заражения COVID-19. Семеро пациентов скончались от болезни.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.