Линекер поддержал премьера Великобритании, заразившегося коронавирусом

Бывший футболист сборной Англии, популярный комментатор и телеведущий Гари Линекер высказал слова поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Сегодня политик объявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Джонсон разместил видеообращение к нации, в котором сообщил, что у него были признаки заболевания — повышенная температура и кашель. По совету врача он сдал тест на коронавирус.

"Премьер-министр сдал положительный тест на коронавирус. Желаю ему поправиться", — написал Линекер в Twitter.

Коронавирус в Великобритании

Статистика распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании: