Чемпионат мира по лёгкой атлетике может быть перенесен на 2022 год

Глава Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что организация рассматривает возможный перенос чемпионата мира-2021 на 2022 год. Изменение может быть связано с переносом Олимпиады-2020, сообщает агентство Kyodo.

Чемпионат мира-2021 запланирован в американском Юджине с 6 по 15 августа. Но в эти сроки МОК может назначить проведение Олимпиады-2020. В World Athletics в таком случае поддержат решение и перенесут сроки проведения ЧМ.

"Никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом достигнет такого масштаба. Таким образом, сейчас сроки турниров могут меняться", - заявил Коу.