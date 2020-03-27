Александр Емельяненко объявил поиски невесты

Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что ищет для себя невесту. Спортсмен опубликовал признание в Instagram, прикрепив собственную фотографию.

"Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято!" — написал Емельяненко.

Личная жизнь Емельяненко

Александр был дважды женат. С первой женой Ольгой спортсмен развёлся в сентябре 2011 года. От брака у него осталась дочь Полина, которой сейчас 12 лет.

Второй раз Емельяненко женился в СИЗО в апреле 2015 года. В июне 2018 года брак с Полиной Селедцовой распался.