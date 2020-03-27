Россия выплатила WADA взнос в размере $1 млн

Россия внесла обязательный взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Сумма выплаты составила 1 015 977 долларов, что на 8% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба агентства.

По сведениям ТАСС, наибольшие взносы WADA сделали:

США — 2 714 744 доллара;

Канада — 1 357 372 доллара.

WADA против России

В декабре 2019 года WADA применило санкции к России из-за дела московской антидопинговой лаборатории. Агентство обвиняет российские власти в изменении базы данных.

На этом основании были сделаны несколько ограничений:

запрет сборной России участвовать в крупных соревнованиях (олимпийских играх и чемпионатах мира) под своим флагом на четыре года;

запрет России принимать крупные турниры на четыре года;

исключение РУСАДА.

РУСАДА не согласилось с санкциями, дело будет рассмотрено арбитрами CAS.

В том случае если санкции WADA останутся в силе, РУСАДА заплатит штраф в размере 100 тыс. долларов, а Россия будет должна компенсировать расходы агентства на сумму около 2 млн долларов.