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Английские клубы выступают за переигровку чемпионата

Спорт » Командные виды » Футбол

Некоторые клубы английской премьер-лиги (АПЛ) выступают за полную остановку чемпионата. Неделю назад руководители команд провели совещание, на котором было высказано желание доиграть сезон, но сейчас ситуация изменилась.

Некоторые клубы выступают за то, что сезон после пандемии должен быть полностью переигран, сообщает The Athletic. Таким образом, никаких изменений в составе лиг не произойдёт, а чемпион Англии объявлен не будет. Для любого решения необходимы голоса 14 из 20 клубов АПЛ.

Кроме того, сообщается, что большинство клубов не хотят проводить матчи без болельщиков.

Чемпионат Англии по футболу

АПЛ была остановлена после 29-го тура. Клубам необходимо провести ещё девять туров и желательно это сделать до конца августа, когда в Англии традиционно начинается новый сезон.

Турнирная таблица перед остановкой выглядела так:

  1. "Ливерпуль" — 82 очка.
  2. "Манчестер Сити" — 57 (28 игр).
  3. "Лестер" — 53.
  4. "Челси" — 48.
  5. "Манчестер Юнайтед" — 45.
  6. "Вулверхэмптон" — 43.
  7. "Шеффилд Юнайтед" — 43 (28 игр).
  8. "Тоттенхэм" — 41.
  9. "Арсенал" — 40.
  10. "Бёрнли" — 39.
  11. "Кристал Пэлас" — 39.
  12. "Эвертон" — 37.
  13. "Ньюкасл" — 35.
  14. "Саутгемптон" — 34.
  15. "Брайтон" — 29.
  16. "Вест Хэм" — 27.
  17. "Уотфорд" — 27.
  18. "Борнмут" — 27.
  19. "Астон Вилла" — 25.
  20. "Норвич" — 21.
Темы футбол фк ливерпуль чемпионат англии по футболу
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