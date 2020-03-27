Екатерина Дорожко, жена бывшего футболиста "Спартака" Луиса Адриано, ежедневно выкладывает в Instagram посты с ироничными высказываниями на тему пандемии коронавируса. Ранее девушка опубликовала видео с пустыми полками в магазинах и написала такой комментарий:
"Не надо так".
Затем девушка предположила, что во время карантина у людей есть четыре возможности:
Сегодня Екатерина опубликовала очередной пост на своей странице:
"Прежде чем выйти замуж, подумай, возможно, что тебе придется с этим человеком сидеть на карантине".
Адриано воспитывался и начал карьеру в бразильском "Интернасьонале". В 2007 году переехал в Европу, где выступал за:
В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и познакомился с Екатериной. От первого брака у него трое детей.
В 2019 году вернулся в Бразилию, подписав контракт с "Палмейрасом".
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