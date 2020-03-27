Жена Луиса Адриано продолжает шутить на тему коронавируса

Екатерина Дорожко, жена бывшего футболиста "Спартака" Луиса Адриано, ежедневно выкладывает в Instagram посты с ироничными высказываниями на тему пандемии коронавируса. Ранее девушка опубликовала видео с пустыми полками в магазинах и написала такой комментарий:

"Не надо так".

Затем девушка предположила, что во время карантина у людей есть четыре возможности:

набрать 10 кг;

забеременеть;

стать алкоголиком;

развестись.

Сегодня Екатерина опубликовала очередной пост на своей странице:

"Прежде чем выйти замуж, подумай, возможно, что тебе придется с этим человеком сидеть на карантине".

Луис Адриано

Адриано воспитывался и начал карьеру в бразильском "Интернасьонале". В 2007 году переехал в Европу, где выступал за:

"Шахтер" (Украина) — 2007-2015 — 266 матчей, 128 голов;

"Милан" (Италия) — 2015-2016 — 36 матчей, 6 голов;

"Спартак" (Москва) — 2016-2019 — 79 матчей, 25 голов.

В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и познакомился с Екатериной. От первого брака у него трое детей.

В 2019 году вернулся в Бразилию, подписав контракт с "Палмейрасом".