В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переходе Кокорина

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о переходе футболиста "Сочи" Александра Кокорина. Он назвал слухи весенним обострением.

Ранее российские СМИ перепечатали сообщение телеграм-каналов и сайта "Рейтинг букмекеров" о том, что Кокорин и "Локомотив" договорились о контракте на три года. Якобы футболист по соглашению будет получать 3 млн евро, а решение было принято на заседании совета директоров.

"У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголит истину. Коллеги, внимательно к этому относитесь, это первое. Второе — совета директоров вчера не было, он не планировался, и в ближайшие две-три недели его точно не будет", — заявил Мещеряков в интервью РИА "Новости".

Карьера Кокорина

Кокорин является воспитанником школы "Локомотива", но в основной состав он не попал. Футболист ранее выступал за четыре команды:

"Динамо" (Москва);

"Анжи";

"Зенит";

"Сочи".

После выхода из колонии в сентябре 2019 года он подписал контракт с "Зенитом" до июня 2020 года, но был отправлен в аренду в "Сочи". В первых четырёх играх за команду форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу.