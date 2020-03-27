Боксёр Сергей Липинец 26 марта вернулся в Россию из США. Спортсмен готовился к бою за пояс IBF против узбека Кудратилло Абдукахорова, который должен был состояться 16 мая. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса.
По словам боксёра, в США серьёзная ситуация несмотря на то, что полного карантина нет.
"На дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане — бегают, катаются на велосипедах. В Штаты можно прилететь, но впускают только граждан страны. Все кафе уже неделю как закрыты. Пищу в них дают только на вынос", — рассказал Липинец в эфире "Матч ТВ".
Больше всего проблем у продуктовых магазинов. Люди скупают товары, а туалетной бумаги на полках нет вообще.
"К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека. Видимо, ситуация действительно тяжёлая. В Америке за 50 лет ни разу не закрывали казино", — заявил Липинец.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.