Боксёр Липинец рассказал о проблемах с туалетной бумагой в США

Боксёр Сергей Липинец 26 марта вернулся в Россию из США. Спортсмен готовился к бою за пояс IBF против узбека Кудратилло Абдукахорова, который должен был состояться 16 мая. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

По словам боксёра, в США серьёзная ситуация несмотря на то, что полного карантина нет.

"На дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане — бегают, катаются на велосипедах. В Штаты можно прилететь, но впускают только граждан страны. Все кафе уже неделю как закрыты. Пищу в них дают только на вынос", — рассказал Липинец в эфире "Матч ТВ".

Больше всего проблем у продуктовых магазинов. Люди скупают товары, а туалетной бумаги на полках нет вообще.