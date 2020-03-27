Футболист "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В июле 2017 года в голландском "Аяксе" произошла настоящая трагедия. Во время товарищеского матча с "Вердером" потерял сознание тогда ещё 20-летний Абдельхак Нури. Медики команды не смогли помочь игроку, а в больнице его ввели в состояние искусственной комы.

У футболиста была выявлена сердечная аритмия, а через неделю стало известно о "необратимых повреждениях мозга".

Сегодня пришла новость, что Нури вышел из комы. В эфире голландского телевидения брат футболиста Абдеррахим сообщил, что состояние футболиста улучшилось. Он ест, спит и даже выражает эмоции: улыбается или хмурит брови. Но прикован к инвалидному креслу.

"Что ж, он больше не в коме. Он спит, ест, хмурится, у него есть отрыжка, но Аппи все еще зависим. Он может общаться с нами, приподнимая брови или улыбаясь. Мы общаемся с ним так, будто он здоров, смотрим вместе с ним футбол в гостиной", — сообщил брат футболиста в эфире передачи De Wereld Draait Door.

Абдельхак Нури