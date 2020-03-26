Боец Александр Шлеменко рассказал о нюансах предложения со стороны телеканала "РЕН ТВ" на бой против Александра Емельяненко. Ранее спортсмена обвинили в том, что он "запросил слишком много" за поединок.

"Я запросил немного больше, чем я получаю за обычный бой в среднем весе. Я не вижу смысла работать с РЕН ТВ, когда тебя с первой же секунды пытаются как-то нагреть, как-то опустить, сломать. Как будто мне этот бой нужен.

Они мне предложили что-то похожее на 100 тысяч долларов. По дате не было чистых сроков, была речь про конец апреля. Если они хотят что-то, тогда нужно и пожертвовать чем-то. Вызывает он средневесов, сидит королем, разожрался там, вызывает средневесов на бой и еще хочет им недоплачивать. Хорошо устроился", - заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить".