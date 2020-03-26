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"Тамбов" не будет урезать зарплату футболистам из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор футбольного клуба "Тамбов" Ольга Коновалова сообщила, что зарплаты футболистов останутся на прежнем уровне. Ранее сообщалось, что игрокам могут сократить доходы на треть.

"Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата, согласно контрактам, сохраняется. Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля", — приводит ТАСС слова Коноваловой.

Также гендиректор сообщила, что команда будет находиться на выходных до 5 апреля.

Остановка чемпионата России по футболу

Чемпионат РПЛ остановлен 17 марта. Из-за паузы команды не смогут провести как минимум два тура.

Команды провели по 22 игры из 30. Ранее УЕФА выпустил рекомендацию завершить сезон до 30 июня.

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