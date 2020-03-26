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Единая лига ВТБ вслед за КХЛ досрочно завершила сезон

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Президент баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов сообщил, что Единая лига ВТБ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее чемпионат был временно приостановлен до 10 апреля.

В среду решение досрочно завершить проведение плей-офф приняла КХЛ.

"Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ", - сказал Родионов.

Единая лига ВТБ

В сезоне-2019/20 приняли участие команды из России (9 клубов), Белоруссии (1), Казахстана (1), Эстонии (1) и Польши (1).

  • "Автодор" (Саратов).
  • "Енисей" (Красноярск).
  • "Зенит" (Санкт-Петербург).
  • "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
  • "Нижний Новгород".
  • "Парма" (Пермь).
  • УНИКС (Казань).
  • "Химки".
  • ЦСКА (Москва).
  • "Цмоки-Минск".
  • "Астана" (Нур-Султан).
  • "Калев" (Таллин).
  • "Зелена Гура" (Польша).
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