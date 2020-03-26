Единая лига ВТБ вслед за КХЛ досрочно завершила сезон

Президент баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов сообщил, что Единая лига ВТБ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее чемпионат был временно приостановлен до 10 апреля.

В среду решение досрочно завершить проведение плей-офф приняла КХЛ.

"Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ", - сказал Родионов.

Единая лига ВТБ

В сезоне-2019/20 приняли участие команды из России (9 клубов), Белоруссии (1), Казахстана (1), Эстонии (1) и Польши (1).