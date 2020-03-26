Футболист Бодул: "К счастью, люди не принимают слова Лукашенко всерьёз"

Хорватский нападающий солигорского "Шахтёра" Дарко Бодул рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. В этой стране продолжается футбольный чемпионат в то время, когда все остальные турниры в Европе остановлены из-за коронавируса.

Бодул заявил, что футболисты были шокированы, узнав о том, что чемпионат стартует несмотря на пандемию. Также он раскритиковал президента страны Александра Лукашенко, который ранее заявил, что коронавирус — это "психоз".

"Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей", — заявил Бодул в интервью "Трибуне".

Коронавирус в Белоруссии

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом COVID-19.