Союз биатлонистов России изменил логотип на время карантина

Союз биатлонистов России (СБР) объявил о том, что на время карантинных мер изменил свой логотип. Привычный биатлонист на рубеже теперь обведён контуром в виде дома.

Таким образом СБР хочет призвать россиян оставаться дома во время пандемии коронавируса COVID-19.

"Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье - свое и близких людей!" - говорится в сообщении СБР в Twitter.

Карантинные меры в России

25 марта президент России Владимир Путин предложил несколько мер по борьбе с распространением коронавируса, среди которых: