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Источник Правда.Ру

Футболисты "Барселоны" отказались сокращать зарплату на время пандемии

Спорт » Командные виды » Футбол

Руководство "Барселоны" предложило футболистам пойти на сокращение зарплаты на 70% на время остановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. Боссы клуба таким образом хотят исключить увольнение других сотрудников.

Мнения в команде разделились: некоторые игроки согласились на снижение доходов, но нашлись те, которые отказались пойти на встречу руководству. Решение до сих пор не принято, сообщает Sport. es.

По подсчётам журналистов, снижение зарплаты на время пандемии сократит доход футболистов на 10-15% за 2020 год.

Зарплата основного состава "Барселоны" (в фунтах стерлингов)

В январе в Сеть попала информация о размере зарплат футболистов "Барселоны". Лидеры по заработкам за неделю — Лионель Месси, Луис Суарес и Френки де Йонг.

  • Лионель Месси - 1 244 000.
  • Луис Суарес - ​​405 000 фунтов.
  • Френки де Йонг - 360 000.
  • Антуан Гризманн - 346 000.
  • Серхио Бускетс - 260 000.
  • Иван Ракитич - 230 000.
  • Жерар Пике - 220 000.
  • Самуэль Умтити - 210 000.
  • Усман Дембеле - 210 000.
  • Сержи Роберто - 170 000.
  • Артуро Видаль - 155 000.
  • Жорди Альба - 150 000.
  • Марк-Андре тер Штеген - 90 000.
  • Артур Мело - 85 000.
  • Нельсон Семедо - 60 000.
  • Клемент Ленглет - 45 000.
  • Ансу Фати - 17 138.
Темы футбол коронавирус фк барселона
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