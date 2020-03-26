Футболисты "Барселоны" отказались сокращать зарплату на время пандемии

Руководство "Барселоны" предложило футболистам пойти на сокращение зарплаты на 70% на время остановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. Боссы клуба таким образом хотят исключить увольнение других сотрудников.

Мнения в команде разделились: некоторые игроки согласились на снижение доходов, но нашлись те, которые отказались пойти на встречу руководству. Решение до сих пор не принято, сообщает Sport. es.

По подсчётам журналистов, снижение зарплаты на время пандемии сократит доход футболистов на 10-15% за 2020 год.

Зарплата основного состава "Барселоны" (в фунтах стерлингов)

В январе в Сеть попала информация о размере зарплат футболистов "Барселоны". Лидеры по заработкам за неделю — Лионель Месси, Луис Суарес и Френки де Йонг.