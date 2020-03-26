Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге остановлен

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение остановить турнир претендентов на матч за звание чемпиона мира. Первый круг прошёл в Екатеринбурге.

Второй круг был запланирован с 26 марта по 3 апреля. По сообщению ФИДЕ, турнир будет продолжен в другие сроки. Даты объявят позже.

Ранее российский шахматист Александр Грищук призвал ФИДЕ остановить турнир из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Турнир претендентов-2020

После семи туров лидируют Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв. Победитель получит право сразиться с норвежцем Магнуссом Карлсоном за звание чемпиона мира.