Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение остановить турнир претендентов на матч за звание чемпиона мира. Первый круг прошёл в Екатеринбурге.
Второй круг был запланирован с 26 марта по 3 апреля. По сообщению ФИДЕ, турнир будет продолжен в другие сроки. Даты объявят позже.
Ранее российский шахматист Александр Грищук призвал ФИДЕ остановить турнир из-за пандемии коронавируса COVID-19.
После семи туров лидируют Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв. Победитель получит право сразиться с норвежцем Магнуссом Карлсоном за звание чемпиона мира.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.