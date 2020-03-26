В МОК назвали приблизительные даты Олимпиады в 2021 году

Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс сообщил, что организация прорабатывает вопрос с возможными датами проведения Олимпиады в 2021 году. В МОК хотят утвердить новое расписание турнира до конца апреля.

Ранее Олимпиада-2020 была перенесена из-за пандемии коронавируса COVID-19. МОК и правительство Японии пришли к выводу, что провести Игры в сложившейся ситуации не представляется возможным.

Коутс отметил, что МОК работает над созданием "окна" для Олимпиады в июле-августе 2021 года. Для этого необходимо перенести два крупных соревнования — чемпионат мира по водным видам спорта (16 июля — 1 августа) и чемпионат мира по лёгкой атлетике (6-15 августа).

"Олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля, и Открытым чемпионатом США по теннису, который должен начаться в самом конце августа", — приводит Reuters слова Коутса.

Отметим, Олимпиада должна была пройти с 25 июля по 9 августа 2020 года.