Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) вынесла решение дисквалифицировать на год трёх спортсменов. Санкция применена за то, что они проводили тренировки с Владимиром Казариным, который был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Казарин получил наказание в апреле 2017 года. До сих пор тренер осуществляет свою деятельность. Среди дисквалифицированных оказались:
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