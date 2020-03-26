Три российских легкоатлета отстранены за тренировки с Казариным

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) вынесла решение дисквалифицировать на год трёх спортсменов. Санкция применена за то, что они проводили тренировки с Владимиром Казариным, который был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Казарин получил наказание в апреле 2017 года. До сих пор тренер осуществляет свою деятельность. Среди дисквалифицированных оказались: