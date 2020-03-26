Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с обращением к россиянам из-за ситуации с пандемией коронавируса. Видеоролик опубликован на странице Тарасовой в Instagram.
"Дорогие друзья, у нас сейчас тяжелое время. Нам всем нужно послушать то, что нас просят. Нас просят сидеть дома. Мне тоже хочется идти на работу, трудиться и делать новые программы. Но я сижу дома и не выхожу. Вот уже десять дней я на карантине.
Я нашла себе занятие — слушаю музыку, читаю книги… Давайте мы вместе немного пострадаем, но зато будем здоровыми", — заявила Тарасова.
По состоянию на 25 марта официальная статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом показывает:
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.