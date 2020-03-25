Российские легкоатлеты получат нейтральный статус к лету

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) намерена к лету составить список российских спортсменов, которые получат нейтральный статус и смогут выступать на международных стартах. По мнению члена совета организации Антти Пихлакоски, заявки подадут несколько сотен россиян.

"К лету мы назовем всех допущенных нейтральных атлетов, которые будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях", - заявил Пихлакоски в интервью Yle.

Ранее World Athletics сообщила, что применила санкции к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по "делу Лысенко":