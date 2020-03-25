В Италии предложили расширить чемпионат до 22 команд из-за коронавируса

Клубы чемпионата Италии на общем собрании предложили отменить вылет из высшего дивизиона по итогам этого сезона. Одновременно пополнить чемпионат могут две команды.

Этот вариант рассматривается для сценария, при котором сезон не будет завершён.

Таким образом, в чемпионате Серии А следующего сезона могут стартовать 22 команды. После этого к 2022 году в высшем дивизионе снова будет 20 клубов.

Пандемия коронавируса

Чемпионат Италии был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Пока не называется даже приблизительная дата возобновления турнира.

По последним данным, число заразившихся в Италии составляет 69 176 человек. Из них выздоровели 8 326 пациентов, 6 820 умерил.