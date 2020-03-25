Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что чемпионат РПЛ вряд ли возможно будет возобновить 24 апреля. Ранее такую дату озвучил президент лиги Сергей Прядкин.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Командам осталось сыграть восемь туров.

"10 апреля мы собираемся, будем принимать какое-то решение. Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля.

Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет", — заявил Айдамиров в комментарии ТАСС.