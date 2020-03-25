Новосибирская федерация нарушила запрет РФС на футбольные матчи

Новосибирская областная федерация футбола нарушила распоряжение Российского футбольного союза (РФС) о приостановке турниров. 8 марта РФС выпустил решение приостановить соревнования на всех уровнях из-за пандемии коронавируса COVID-19.

После этого Новосибирская федерация футбола опубликовала информацию о проведении турниров под своей эгидой, в том числе детских. Также на сайте говорилось о том, что матчи будут продолжены.

Сейчас эта информация удалена, сообщает "Чемпионат".